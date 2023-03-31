Количество свободных мест указано на сайтах школ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодаре 1 апреля стартует прием заявлений для зачисления в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Учреждения будут принимать документы в два этапа – с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. В частности, первыми рассмотрят заявки от проживающих в микрорайоне, в котором находится школа. На втором этапе заявления в порядке очереди примут от всех желающих. Уточняется, что документы рассмотрят при наличии свободных мест в учреждениях.

Для подачи заявления в школах Краснодара ведут онлайн-запись на прием. Отмечается, что количество свободных мест указано на сайтах учреждений. К личному заявлению необходимо приложить оригиналы и копии паспорта, документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства, и свидетельство о рождении.

- Если родителям отказали в приеме документов для зачисления ребенка в первый класс по причине отсутствия свободных мест, то необходимо обратиться в городской департамент образования или в отделы образования внутригородских округов, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Задать вопросы о подаче заявлений можно в городской департамент образования по номеру 8(861) 251-05-31 или по телефонам внутригородских отделов образования.