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НовостиОбщество31 марта 2023 10:20

На Кубани спасатели помогли вытащить увязший в грязи УАЗ с семьей

В машине находился 2-летний ребенок
Светлана ОВДЕЙ
Помощь медиков семье не понадобилась Фото: «Кубань-СПАС»

Помощь медиков семье не понадобилась Фото: «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели помогли семье с 2-летним ребенком. Они вытащили увязший в грязи УАЗ с родителями и малышом.

Все произошло вечером 30 марта в Мостовском районе. Жители Псебая ехали в окрестностях поселка Перевалка. Но на старой лесной дороге машина забуксовала и увязла в грязи. После неудачных попыток вытащить автомобиль мужчина с женщиной обратились к спасателям. Из-за низкой температуры малыш мог получить переохлаждение.

- На помощь выехала дежурная смена спасателей Псебайского АСО. При помощи автомобиля высокой проходимости и троса застрявший УАЗ удалось извлечь из грязи и отбуксировать до дороги с твердым покрытием, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что помощь медиков семье не понадобилась.

- Жители поселка Псебай благополучно добрались к месту жительства, - добавили в пресс-службе «Кубань-СПАС».