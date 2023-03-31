На Кубани спасатели помогли вытащить увязший в грязи УАЗ с семьей

Помощь медиков семье не понадобилась Фото: «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели помогли семье с 2-летним ребенком. Они вытащили увязший в грязи УАЗ с родителями и малышом.

Все произошло вечером 30 марта в Мостовском районе. Жители Псебая ехали в окрестностях поселка Перевалка. Но на старой лесной дороге машина забуксовала и увязла в грязи. После неудачных попыток вытащить автомобиль мужчина с женщиной обратились к спасателям. Из-за низкой температуры малыш мог получить переохлаждение.

- На помощь выехала дежурная смена спасателей Псебайского АСО. При помощи автомобиля высокой проходимости и троса застрявший УАЗ удалось извлечь из грязи и отбуксировать до дороги с твердым покрытием, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что помощь медиков семье не понадобилась.

- Жители поселка Псебай благополучно добрались к месту жительства, - добавили в пресс-службе «Кубань-СПАС».