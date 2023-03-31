Губернатор Краснодарского края встретился с послом Армении

У кубанских предприятий хороший опыт работы с армянскими коллегами.

Губернатор Краснодарского края встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении. Вениамин Кондратьев и Вагаршак Арутюнян обсудили вопросы сотрудничества. Чиновники поговорили о новых направлениях развития отношений, а также о поставке продуктов в Армению.

- У кубанских предприятий хороший опыт работы с коллегами из Армении. Торговый оборот между Кубанью и республикой вырос в 1,5 раза. У нас в крае емкий рынок, и мы можем реализовать на территории Армении еще больше своей продукции, - отметил Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новый импульс к сотрудничеству дал проект «Дни Армении». К слову, мероприятия будут проходить с 1 по 4 апреля.

- Сегодня мы имеем целый ряд экономических и культурных соглашений, которые укрепляют союзничество. Это связующий мост между Арменией и Россией в такое сложное время, - заявил Вагаршак Арутюнян.