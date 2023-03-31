Семь аварийных домов снесли в Сочи

Жителей всех домов уже расселили.

В Сочи до конца года снесут 13 аварийных объектов. Жителей всех домов уже расселили. На данный момент снесли семь объектов старого жилого фонда.

- На втором этапе планируют осуществить снос еще шесть аварийных домов до 1 июня текущего года, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, объекты снесли на улицах Виноградная, 6, Загородная, 3, Загородная, 5, Сибирская, 6/21, Новороссийское шоссе-6, 6Ж, Абовяна, 1 и Абовяна, 2.

К слову, все земельные участки, где раньше стояли дома, будут использовать под социальное строительство или благоустройство.