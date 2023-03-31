В Апшеронском районе прошло заседание межведомственной рабочей группы по соблюдению градостроительного законодательства Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Апшеронском районе обследовали 95% участков с нарушениями застройки. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы муниципалитета по соблюдению градостроительного законодательства.

Отмечается, что по результатам специалисты подали около 100 исков в суд по устранению нарушений.

- Важно завершить анализ выявленных нарушений и разработать алгоритм действий по каждому из них, чтобы остановить беспорядочную застройку, - сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Замглавы региона вместе с главой Апшеронского района Алексеем Передереевым позже осмотрели участки в Нижегородском и Мезмайском сельских поселениях.

- Для развития экономики муниципалитета важно защищать от застройки подобные туристические территории, - отметил Роман Лузинов.

Напомним, в Мезмае выявили более 30 гостевых домов, построенных незаконно. Их возвели без разрешений на землях лесного фонда и на участках для ведения личного подсобного хозяйства.