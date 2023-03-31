Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Житель Горячего Ключа незаконно срубил деревья на 3,6 млн рублей. Мужчину будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 36-летнего местного жителя ранее уже судили за незаконную рубку деревьев и кражу. В очередной раз его поймали в Горячеключевском лесничестве. Здесь мужчина без разрешительных документов спилил дубы и иву.

- Также установлена причастность мужчины к краже сухостойного дерева породы дуб. Общая сумма ущерба составила около 3,6 млн рублей, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.

Как выяснилось, срубленные деревья мужчина планировал использовать как дрова и отапливать ими дом. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас материалы дела передали в суд. Теперь за незаконную рубку леса обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.