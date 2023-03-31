Экология в центре внимания кубанских парламентариев

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел заседание краевого Совета законодателей Кубани. Основной акцент был сделан на экологической проблематике страны.

В ходе заседания парламентарии обсудили проект по внесению изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды».

Комментируя документ, руководитель регионального парламента напомнил, что правом на создание лесопарковых зеленых поясов федеральный законодатель наделил субъекты в начале 2017-го. И первые такие территории на Кубани появились в том же году. Сейчас их в регионе 13. Более того - площадь лесопарков в субъекте постепенно увеличивается. В этих целях депутатами ЗСК принято 6 постановлений.

- Практически на каждой сессии ЗСК рассматриваются вопросы, связанные с созданием новых зеленых поясов. Данная работа ведется нами на системной основе во взаимодействии с Общественной палатой Краснодарского края. И мы все прекрасно понимаем - чем больше в регионе лесопарковых зон, тем комфортнее жизнь кубанцев и тем привлекательнее регион для наших многочисленных гостей, - подчеркнул Юрий Бурлачко.