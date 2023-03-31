В горах Сочи отдохнули более 850 тысяч человек

На верхних отметках горнолыжных трасс еще продолжается сезон катаний Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи отдохнули 868 тысяч человек с начала года. В их число вошли 50 тысяч туристов, которые приехали в горы в составе экскурсионных групп.

- Средняя загрузка средств размещения на курорте сейчас составляет 68%, в горном кластере – около 50%. На верхних отметках горнолыжных трасс еще продолжается сезон катаний, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте “Роза Хутор” зимний сезон продлится до 21 апреля, на Красной Поляне - до 10 мая, а на “Газпроме” - до 15 апреля.