Житель Краснодара вынес из магазина 7 кг сыра, кофе и шоколад

За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

На Кубани осудят мужчину за кражу в продуктовом магазине. Мужчина вынес продукты и уехал в Краснодар.

Все произошло в магазине в Славянском районе. 28-летний краснодарец зашел в торговый зал и направился к стеллажам. Заметив, что рядом нет работников, он спешно положил в сумки около 7 кг сыра и, не оплатив, ушел.

В другом супермаркете обвиняемый прихватил кофе и шоколад. После этого мужчина уехал обратно в Краснодар. Но скрыться ему не удалось – через несколько дней посетителя магазинов задержали полицейские.

Уточняется, что ущерб от кражи составил около 20 тысяч рублей.

- Отделом дознания ОМВД России по Славянскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Теперь обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.