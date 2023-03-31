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НовостиОбщество31 марта 2023 11:51

Житель Краснодара вынес из магазина 7 кг сыра, кофе и шоколад

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

На Кубани осудят мужчину за кражу в продуктовом магазине. Мужчина вынес продукты и уехал в Краснодар.

Все произошло в магазине в Славянском районе. 28-летний краснодарец зашел в торговый зал и направился к стеллажам. Заметив, что рядом нет работников, он спешно положил в сумки около 7 кг сыра и, не оплатив, ушел.

В другом супермаркете обвиняемый прихватил кофе и шоколад. После этого мужчина уехал обратно в Краснодар. Но скрыться ему не удалось – через несколько дней посетителя магазинов задержали полицейские.

Уточняется, что ущерб от кражи составил около 20 тысяч рублей.

- Отделом дознания ОМВД России по Славянскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Теперь обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.