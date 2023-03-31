Школу на 1550 мест в районе Западного Обхода Краснодара достроят к маю Фото: пресс-служба городской администрации

Школу на 1550 мест в районе Западного Обхода Краснодара достроят к маю. В настоящее время учреждение готово на 85%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Будущее учреждение осмотрел мэр Евгений Наумов во время рабочего объезда.

- Пришли к общему мнению, что нужно создавать эталонные проекты школ, которыми будут пользоваться строители. Лучше мы потратим на это время сейчас, чем согласовывать десятки проектов с каждой компанией, - отметил глава города. - Таким образом мы будем быстрее получать готовый соцобъект.

Сейчас строители завершают внутреннюю отделку и благоустраивают территорию. Уточняется, что завершить работы застройщик планирует перед майскими праздниками.

Школу по улице Планетной в поселке Плодородном завершат летом. Учреждение на 1550 мест готово на 76%. На стройплощадке по улице Колхозной работы выполнили на 33%. Здесь возводят школу на 1100 мест. Учреждение планируют подготовить к концу года.