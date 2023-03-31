Фасад памятника архитектуры федерального значения отреставрировали в Сочи

Здание построили в 1934 году Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Хостинском районе Сочи отреставрировали фасад памятника архитектуры федерального значения. Работы провели на насосной станции.

- Специалисты усилили бетонные конструкции перекрытий, колонн и балок, отремонтировали кровлю здания, отреставрировали фасады, воссоздали утраченные элементы лепного декора, - рассказал вице-губернатор края Роман Лузинов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на носочной станции приведут в порядок все помещения, а также благоустроят территорию. К слову, здание построили рядом с рекой Мацеста в 1934 году.