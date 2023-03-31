Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре выбрали шесть зеленых зон для голосования по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, жители смогут выбрать для обновления сквер им. Гатова на улице Стасова, сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом, бульвар им. Россинского в поселке Краснодарском. В голосование также включат сквер им. Самойленко на улице Постовой напротив Городского сада, территорию по улице Зиповской, 4/4 и сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

Территорию, которая наберет наибольшее число голосов, благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году.

- На сайте krd.ru запустят специальный раздел, в котором будет собрана вся информация о рейтинговом голосовании. В том числе эскизы парков, бульваров и скверов, претендующих на благоустройство по нацпроекту в 2024 году, пошаговая инструкция для участников голосования, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Краснодаре с 2017 года обновили по нацпроекту 19 зеленых зон.