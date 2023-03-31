Банк Уралсиб провел обучающую экскурсию для студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

30 марта в Дополнительном офисе «Центральный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» прошла обучающая экскурсия для студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Молодые люди познакомились с историей развития банковской системы от момента ее зарождения в Вавилоне до текущего момента. Во время встречи они обсудили историю возникновения слова «банк», узнали о важности функций хранения, перевозки и конвертации денег в средние века и институтах, выполняющих эту функцию, а также выяснили зачем был учрежден Медный банк в России. Экскурсия проходила в режиме открытого диалога.

- Возможность проведения открытого часа на территории флагманского офиса Банка в регионе позволила показать на практике логику организации клиентского потока, работу сотрудников, рассказать об особенностях организации работы на каждом участке и рассмотреть преимущества банковских продуктов для развития бизнеса и приумножения дохода физических лиц, - отметил Управляющий Дополнительным офисом «Центральный» Николай Шайдуров.

По его словам, особое внимание на встрече было уделено применению полученных теоретических знаний на практике. Банк напрямую заинтересован в качественной подготовке будущих экономистов и финансистов, некоторые из них позже могут влиться в коллектив Уралсиба. Финансовая организация долгое время ведет системную работу со студентами и выпускниками вузов. Благодаря экскурсиям, открытым встречам и новой программе практик и стажировок в Банке молодые специалисты могут развивать профессиональные навыки и начинать строить карьеру.

В конце 2022 года эксперты аналитического центра «БизнесДром» подтвердили рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr. Эксперты отметили, что Банк Уралсиб на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие сотрудников и способствует повышению комфорта на рабочем месте. Позитивное влияние на рейтинг оказала разработка банком программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников Банка Уралсиб есть возможность проходить обучение и мастер-классы, повышать свою квалификацию, посещать тренинги по развитию деловых навыков и компетенций, которые проводятся постоянно и за счёт компании. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб».