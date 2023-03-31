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НовостиОбщество31 марта 2023 13:22

Банк Уралсиб провел обучающую экскурсию для студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Молодые люди познакомились с историей развития банковской системы от момента ее зарождения в Вавилоне до текущего момента
Банк Уралсиб провел обучающую экскурсию для студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Банк Уралсиб провел обучающую экскурсию для студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

30 марта в Дополнительном офисе «Центральный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» прошла обучающая экскурсия для студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Молодые люди познакомились с историей развития банковской системы от момента ее зарождения в Вавилоне до текущего момента. Во время встречи они обсудили историю возникновения слова «банк», узнали о важности функций хранения, перевозки и конвертации денег в средние века и институтах, выполняющих эту функцию, а также выяснили зачем был учрежден Медный банк в России. Экскурсия проходила в режиме открытого диалога.

- Возможность проведения открытого часа на территории флагманского офиса Банка в регионе позволила показать на практике логику организации клиентского потока, работу сотрудников, рассказать об особенностях организации работы на каждом участке и рассмотреть преимущества банковских продуктов для развития бизнеса и приумножения дохода физических лиц, - отметил Управляющий Дополнительным офисом «Центральный» Николай Шайдуров.

По его словам, особое внимание на встрече было уделено применению полученных теоретических знаний на практике. Банк напрямую заинтересован в качественной подготовке будущих экономистов и финансистов, некоторые из них позже могут влиться в коллектив Уралсиба. Финансовая организация долгое время ведет системную работу со студентами и выпускниками вузов. Благодаря экскурсиям, открытым встречам и новой программе практик и стажировок в Банке молодые специалисты могут развивать профессиональные навыки и начинать строить карьеру.

В конце 2022 года эксперты аналитического центра «БизнесДром» подтвердили рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr. Эксперты отметили, что Банк Уралсиб на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие сотрудников и способствует повышению комфорта на рабочем месте. Позитивное влияние на рейтинг оказала разработка банком программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников Банка Уралсиб есть возможность проходить обучение и мастер-классы, повышать свою квалификацию, посещать тренинги по развитию деловых навыков и компетенций, которые проводятся постоянно и за счёт компании. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб».