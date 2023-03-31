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НовостиОбщество31 марта 2023 13:35

Вениамин Кондратьев встретился с худруком Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко

Участники встречи обсудили планы творческого коллектива
Светлана ОВДЕЙ
Вениамин Кондратьев встретился с Виктором Захарченко Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев встретился с Виктором Захарченко Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев встретился с худруком Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники встречи обсудили планы творческого коллектива. Кроме того, глава региона поздравил Виктора Захарченко с юбилеем. Художественному руководителю Кубанского казачьего хора 22 марта исполнилось 85 лет.

- Почти полвека возглавляете Кубанский казачий хор. Питаете его своей энергией, талантом. И сегодня он является фундаментом нашей культуры, визитной карточкой, гордостью Краснодарского края и России, - отметил губернатор. - Это коллектив, известный во всем мире. Сейчас как никогда важно, чтобы хор звучал, вдохновлял на победу.

Виктор Захарченко, в свою очередь, поблагодарил за пожелания и отметил, что продолжит работать на благо региона.