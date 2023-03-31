В 2022 году регион принял 17,4 миллиона туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краснодарский край готовится принять более 500 тысяч туристов на майских праздниках. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в настоящее время номерной фонд в регионе забронирован на 54%. Места в средствах размещения активно бронируют и на летний сезон. Так, на Черноморском побережье уже раскуплены более 50% номеров, а на Азовском – 20%.

- Показатели растут, прежде всего, благодаря повышению уровня сервиса на наших курортах, также туристы адаптировались к новой транспортной логистике, - отметил Вениамин Кондратьев.

Как отмечают эксперты Ассоциации туроператоров России, туристы, как и прежде, активно выбирают для отдыха Сочи, Анапу и Геленджик. Отмечается, что сейчас они превосходят другие отечественные направления. А при выборе средств размещения отдыхающие предпочитают гостиницы и санатории с системой «все включено».

Напомним, в Краснодарском крае насчитывается около 10,5 тысяч средств размещения, в которых оборудовано более 550 тысяч номеров. В 2022 году в регионе отдохнули 17,4 миллиона человек, а с начала 2023 – свыше 1,7 миллионов туристов.