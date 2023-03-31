Кубанские школьники смогут пройти прослушивание для поступления в ГИТИС

Консультации и очные прослушивания для выпускников региона состоятся в рамках проекта «Поколение М» компании МТС. Ребят в возрасте 16-18 лет приглашают пройти отборочные прослушивания. Их 10-11 апреля в Краснодарском краевом театре кукол проведет декан актёрского факультета ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Тарас Белоусов.

Желающим попробовать свои силы в театральном искусстве нужно подготовить басню, стихотворение и отрывок из прозы. Кроме того, ребятам нужно быть готовыми к тому, что их могут попросить исполнить песню или станцевать.

Перед прослушиваниями выпускники смогут посетить консультации, на которых Тарас Белоусов расскажет о том, как выбрать чтецкую программу, как правильно определять направление развития, объективно оценивать свои силы и психологически готовиться к экзаменам.

Впервые подобные мероприятия МТС провела в Краснодаре в прошлом году - у подростков и молодёжи региона проект получил очень высокий отклик. Как отмечает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, из сотен участников прослушиваний именно выпускник из Краснодара смог успешно пройти отборочные испытания и поступить в ГИТИС. Это во многом стало возможным благодаря тому, что абитуриента поддержали мастера образовательного проекта.

- Для ГИТИСа проект «Поколение М» уже во многом стал стратегическим инструментом вуза по развитию человеческого капитала в регионах, за что мы благодарны компании МТС, - говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский. - Самое замечательное, что «Поколение М» подталкивает нас развивать региональные прослушивания ГИТИСа в республиках и областях, кроме тех, где есть собственные актёрские школы и театральные вузы. Связано это с тем, что талантливые дети часто вырастают не в самых обеспеченных семьях и родители не готовы потратить деньги на ничего не гарантирующую поездку на первый отборочный тур творческих прослушиваний в Москву. Поэтому для нас важно провести первый тур в разных концах нашей большой и великой страны. Также мы не меньше внимания уделяем трудоустройству наших выпускников. Думаю, что самые талантливые ребята после завершения учёбы должны возвращаться в свои родные города, чему способствует проект ГИТИСа «Постановки творческими командами в театрах России и в русских театрах за рубежом.

Желающие записаться на отборочные прослушивания в Краснодаре, могут это сделать по ссылке.