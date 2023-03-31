Корпус начальной школы на 400 мест построят в Сочи Фото: admkrai.krasnodar.ru

Корпус начальной школы на 400 мест построят в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Трехэтажный блок появится на территории школы №18. Муниципальный контракт на строительство заключили в марте.

В учреждении, в частности, подготовят учебные кабинеты, большой спортзал и актовый зал на 100 мест. На третьем этаже появится библиотека с читальным залом, медпункт и столовая на 200 мест.

Уточняется, что в настоящее время на объекте проводятся подготовительные работы.

- Планируем закончить строительство в 2024 году, - сообщил руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи построят школу для переподготовки педагогов по новым федеральным образовательным стандартам. Это первая подобная образовательная площадка на Юге России.