В Краснодаре ограничения вывесок на иностранном языке внесут в Правила благоустройства Фото: krd.ru

В Краснодаре ограничения вывесок на иностранном языке внесут в Правила благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения Правил благоустройства обсудят на публичных слушаниях. Это, в частности, дополнительные критерии по вывескам, расширение перечня магистральных улиц с 34 до 107, дополнительные требования для нестационарных торговых объектов в многоэтажках, рекомендации по архитектурной подсветке и материалам отделки на магистральных улицах.

Материалы будут доступны для ознакомления с 10 по 24 апреля по пяти адресам:

- улица Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00

- улица Ставропольская, 77, кабинет № 118 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00

- улица им. Максима Горького, 66, кабинет № 1 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00

- улица им. Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00

- улица им. Селезнева, 244 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 апреля. Его проведут в 10:00 в актовом зале администрации Западного округа по улице им. Калинина, 339.

Отмечается, что участники публичных слушаний могут оставить предложения и замечания устно и письменно в дни их проведения или на собрании 24 апреля.

- Кроме того, предложения можно отправить в письменной форме на адрес электронной почты ozelen@krd.ru, - уточнили в пресс-службе мэрии.