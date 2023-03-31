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НовостиЭкономика31 марта 2023 15:27

В Краснодаре спустя семь лет введен в эксплуатацию проблемный ЖК на Шоссе Нефтяников

ЖК «Краснодар Сити» начали строить в 2016 году
Евгения ХАЛИКОВА
Проблемный ЖК «Краснодар Сити» ввели в эксплуатацию. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Проблемный ЖК «Краснодар Сити» ввели в эксплуатацию. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс, строительство которого началось еще в 2016 году. В 2020 году застройщик заморозил объект и практически бросил дольщиков двух литеров ЖК «Краснодар Сити». Достройки высоток по Шоссе Нефтяников дожидались сотни дольщиков. В ближайшее время они начнут получать ключи от своих квартир.

— Был найден новый инвестор, который возобновил и завершил строительство. Департамент архитектуры и градостроительства уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию, – рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.

На территории краевого центра остаются 46 проблемных домов, хотя еще в 2022 их было 130. Проблему удается решить за счет средств Фонда развития территорий. До конца 2023 года дольщики еще 30 долгостроев отметят новоселье.