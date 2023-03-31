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НовостиЭкономика31 марта 2023 16:06

На Кубани для участников нацпроекта «Производительность труда» вдвое увеличен размер льготных займов

В регионе бережливые технологии внедряют 238 предприятий
Евгения ХАЛИКОВА
Для участников нацпроекта «Производительность труда» в два раза увеличен размер льготных займов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Для участников нацпроекта «Производительность труда» в два раза увеличен размер льготных займов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские компании, внедряющие на производстве бережливые технологии, смогут рассчитывать на увеличенную господдержку. В Краснодарском крае для участников национального проекта «Производительность труда» размер льготных займов увеличен со 100 до 200 млн рублей.

- Улучшение условий и увеличение федеральной доли средств с 70 до 90 процентов позволит нам оказать поддержку большему количеству промышленных предприятий Кубани,- рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Сегодня к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 238 кубанских компаний. Но три года всего 12 предприятий получили льготные займы от краевого Фонда развития промышленности на сумму более 500 млн рублей.