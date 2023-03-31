В 2022 году в экономику Тимашевского района поступили 4,1 млрд рублей инвестиций

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Тимашевском районе прошла отчетная сессия. С ежегодным отчетом об итогах работы администрации муниципалитета выступил глава Андрей Палий.

- В 2022 году район смог привлечь 4,1 миллиарда рублей инвестиций. В стадии реализации еще пять инвестиционных проектов на 1,8 миллиардов рублей. Благодаря этому в районе появятся около ста пятидесяти новых рабочих мест, а также вырастут доходы и поступления в бюджет, - рассказал глава района Андрей Палий.

Также муниципалитет показал хорошие результаты во всех сферах экономики. Объемы производства предприятий выросли на 12%. Это позволило Тимашевскому району занять седьмое место в крае по объему отгруженных товаров собственного производства.

В 2022 году в Тимашевском районе были сданы несколько важных соцобъектов: спортивный зал для сельской школы, два ФАПа и один офис врача общей практики. Капитально отремонтировали городской дворец спорта с бассейном, здание для музыкальной школы и занятий боксом в станицах Медведовской и Новокорсунской, и два сельских Дома культуры. Построили 11 км газопроводов, теплотрассу и отремонтировали более 30 км дорог.

По итогам отчетной сессии работа главы и администрации района была признана удовлетворительной.