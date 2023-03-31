Вузы Кубани получили 24 медали на международном Салоне «Архимед»

Салон "Архимед - 2023" прошел в Москве. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Новаторские разработки вузов Кубани были удостоены 24 медалей на Московском международном Салоне «Архимед - 2023». По итогам жюри присудили молодым ученых края золотые медали за девять проектов, 11 разработок оказались достойны серебра и еще четыре проекта получили третью по значимости награду.

Больше всех золотых призеров у Кубанского государственного технологического университета – высшую оценку получили пять проектов высшего учебного заведения. Также три золота у Кубанского государственного университета и одно у Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т Трубилина.

- Эксперты отметили Кубань специальным призом «За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в регионе». Отдельную золотую медаль международного жюри в номинации «АПК» получили разработчики «Роботизированного посевного комплекса» из КубГАУ. А КубГТУ получил награду Китайского общества инновационных изобретений, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект Кубанского госуниверситета «Прогнозирование рисков при лечении кардиологических больных, в том числе инфицированных COVID-19, методами искусственного интеллекта» был включен в реестр научно-технического задела, рекомендованного к использованию.