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НовостиЗдоровье31 марта 2023 17:30

В Абинском районе 1 апреля пройдет День здоровья

Врачи расскажут о пользе здорового образа жизни
Источник:kp.ru
В Абинском районе проведут День здоровья. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Абинском районе проведут День здоровья. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Абинской центральной районной больнице 1 апреля пройдет профилактическая акция, посвященная Неделе отказа от вредных привычек. Местные жители смогут проверить сердце, зрение, узнать индекс массы тела, а также пройти экспресс-анализы. Врачи расскажут пациентам о пользе ЗОЖ и дадут советы, как безболезненно отказаться от пагубных привычек.

– Самые распространенные и опасные вредные привычки – это курение и алкоголь. Более 13 тысяч жителей Кубани больны алкоголизмом. Негативное влияние на организм оказывают и электронные сигареты, – рассказала медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ирина Бабкина.

С начала 2023 года врачи в рамках профилактической акции приняли и проконсультировали более 30 тыс. жителей Кубани.