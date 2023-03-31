Дмитрий Григоренко и Вениамин Кондратьев обсудили комплексное развитие городского транспорта в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко и губернатор Кубани провели совещание по реализации программы наземного электрического транспорта в Краснодаре. Проект включает две концессии, в рамках которых в краевом центре построят новые трамвайные пути в его восточной и западной частях.

По федеральному проекту в Краснодаре планируется провести большую работу по строительству новых трамвайных веток, приобретению трамваев и электробусов, для которых необходимы зарядные станции и современные депо.

– Краснодар растет и развивается. Транспортная сеть уже не справляется с нагрузкой. И стратегически верно расширить трамвайное сообщение. Особенно это важно для жителей новых микрорайонов. Уверен, что сможем реализовать намеченные планы в срок, – рассказал Вениамин Кондратьев.

До 2027 года в Краснодаре планируют проложить более 70 км новых линий, закупить более 100 трамваев и построить депо.