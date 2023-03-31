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НовостиПолитика31 марта 2023 18:25

Депутаты Заксобрания Кубани обсудили экологические вопросы

Совет законодателей Кубани одобрил предложенные к федеральным законам поправки
Евгения ХАЛИКОВА
На заседании Совета законодателей Кубани парламентарии сделали акцент на экологической проблематике страны. Фото: пресс-службы ЗСК Кубани

На заседании Совета законодателей Кубани парламентарии сделали акцент на экологической проблематике страны. Фото: пресс-службы ЗСК Кубани

В числе первых депутаты ЗСК Кубани рассмотрели проект по внесению изменений в Жилищный кодекс России. Изменения должны снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты. В будущем владельцы жилья перестанут получать бумажные квитанции по капремонту общего имущества. Вместо них будут приходить электронные платежки.

- Согласно смете, в 2021 году оплата агентских услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, мейлированию и непосредственно самой доставке платежек населению составила более 31 млн рублей, а в 2022 – почти 48 млн, - рассказал председатель комитета Заксобрания по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.

После принятия поправок, квитанции будут отправлять собственникам на электронную почту или же размещать их в личном кабинете на сайте регоператора.