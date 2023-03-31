В Сочи состоялся международный поэтический фестиваль «Всемпоэзии»

Участники поэтического фестиваля. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи впервые прошел международный фестиваль «Всемпоэзии». Участниками стали более 1400 поэтов из 62 городов, в том числе и зарубежных. Чтобы получить приглашение на фестиваль, писатели должны были предоставит жюри одно стихотворение до 45 строк.

– По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского особое внимание уделяем талантливой молодежи. Всячески поддерживаем творческие конкурсы, фестивали, – рассказала начальник управления администрации Сочи Марианна Устинова.

Судьи оценивали, как содержание, так и форму текста. Победителям фестиваля вручили сертификаты на публикации в поэтических сборниках.