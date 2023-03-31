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НовостиПроисшествия31 марта 2023 20:00

В Адыгее директор сельского дома культуры получала зарплату за фиктивно трудоустроенных родственников

За незаконно полученные 140 тысяч рублей женщина выплатит штраф
Евгения ХАЛИКОВА
В течении года директор Дома культуры незаконно получила 140 тысяч рублей.

В течении года директор Дома культуры незаконно получила 140 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Майкопском районе директор сельского дома культуры осуждена за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Женщина получала зарплату за фиктивно трудоустроенных родственников. С сентября 2020 года по декабрь 2021 года женщина стала богаче на 140 тысяч рублей. Правда, в суде этот способ обогащения было признан незаконным.

- Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщина признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, - сообщили в СУ СК России по республике Адыгея.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа, также с осужденной будет взыскан причиненный ущерб. Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Майкопского района