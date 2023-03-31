В Адыгее директор сельского дома культуры получала зарплату за фиктивно трудоустроенных родственников

В течении года директор Дома культуры незаконно получила 140 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Майкопском районе директор сельского дома культуры осуждена за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Женщина получала зарплату за фиктивно трудоустроенных родственников. С сентября 2020 года по декабрь 2021 года женщина стала богаче на 140 тысяч рублей. Правда, в суде этот способ обогащения было признан незаконным.

- Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщина признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, - сообщили в СУ СК России по республике Адыгея.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа, также с осужденной будет взыскан причиненный ущерб. Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Майкопского района