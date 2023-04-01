Что произошло за ночь 1 апреля в Краснодарском края

Что произошло

"КП"-Кубань" узнала, что произошло за ночь 1 апреля в Краснодарском крае.

В ночь на 1 апреля в Краснодаре жители Карасунского округа остались без света. Без электроэнергии были улицы ДНТ «Нижний казачий хутор»: Набережная, Лазурная, Православная, Лермонтова, Чепиги и другие. Однако ближе в часу ночи аварийная бригада вернула свет в дома.

Следком в Адыгее сообщил, что директор сельского дома культуры осуждена за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Женщина получала зарплату за фиктивно трудоустроенных родственников. С сентября 2020 года по декабрь 2021 года женщина стала богаче на 140 тысяч рублей.

В Краснодаре писать вывески на иностранном языке запретят законодательно.Поправки об этом внесут в Правила благоустройства города.