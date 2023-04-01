Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи запустит еще одна авиакомпания с 18 мая

Время в пути составит 3 часа 45 минут. Фото: Олег УМАРОВ

Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи запустит еще одна авиакомпания. Первый полет осуществится уже 18 мая. К слову, рейсы по данному направлению будут выполняться один раз в неделю - по четвергам.

- Время в пути составит 3 часа 45 минут. Обратный рейс будет осуществляться также в четверг поздно вечером, - сообщили в пресс-службе нижегородского международного аэропорта имени Чкалова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.