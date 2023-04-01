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НовостиОбщество1 апреля 2023 6:09

Первые участники СВО прошли реабилитацию в Адыгее

Была разработана спецпрограмма
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты здравницы создали три программы

Специалисты здравницы создали три программы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее разработали специальную программу реабилитации участников СВО. Первые 10 бойцов уже успешно прошли курс лечения.

- Специалисты здравницы создали три программы: одна направлена непосредственно на работу с участниками спецоперации, вторая - на офицерский состав, которому требуется быстрое восстановление, третья - на родственников, потерявших членов своей семьи, - рассказала партнер здравницы “Лаго-Наки” Татьяна Мамонтова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в санатории разработали центр китайской медицины, где пациентов лечат остеопаты и иглорефлексотерапевты. Также с участниками СВО работает психолог. В программу лечения включены и индивидуальные занятия с тренерами. К тому же, все пациенты проходят курс физиотерапии. Данная процедура позволяет снимает воспалительный процесс и ускоряет заживление тканей.