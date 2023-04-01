Первые участники СВО прошли реабилитацию в Адыгее

Специалисты здравницы создали три программы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее разработали специальную программу реабилитации участников СВО. Первые 10 бойцов уже успешно прошли курс лечения.

- Специалисты здравницы создали три программы: одна направлена непосредственно на работу с участниками спецоперации, вторая - на офицерский состав, которому требуется быстрое восстановление, третья - на родственников, потерявших членов своей семьи, - рассказала партнер здравницы “Лаго-Наки” Татьяна Мамонтова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в санатории разработали центр китайской медицины, где пациентов лечат остеопаты и иглорефлексотерапевты. Также с участниками СВО работает психолог. В программу лечения включены и индивидуальные занятия с тренерами. К тому же, все пациенты проходят курс физиотерапии. Данная процедура позволяет снимает воспалительный процесс и ускоряет заживление тканей.