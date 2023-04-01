Участнику СВО из Адыгеи вручили Орден Мужества

Сергей Филатов с детства мечтал стать военным, он окончил кадетское училище.

Младшему сержанту Сергею Филатову глава Тахтамукайского района Аскер Савв вручил Орден Мужества. Сергей Филатов участвовал в специальной операции. Младший сержант решил защищать свою Родину добровольно.

Сергей Филатов с детства мечтал стать военным, он окончил кадетское училище. Герой не смог остаться в стороне от происходящих событий. Сергея Филатова отметили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне СВО.

- Всегда приятно вручать такие высокие награды землякам. Наши воины доблестно защищают Отечество, идут на героические подвиги, пренебрегая собственным здоровьем. Мы гордимся их героизмом, стойкостью и несгибаемой волей к победе, - написал в своем Telegram-канале Аскер Савв.