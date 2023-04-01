В Адыгее контрактника осудили за неявку на службу во время частичной мобилизации

Юрия Ширяева признали виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее осудили военнослужащего, который не явился на службу без уважительных причин. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

По данным следствия, Юрий Ширяев 17 ноября 2022 году проходил военную службу по контракту. В этом время проводилась частичная мобилизация. Однако мужчина так и не явился на службу без уважительных причин. Сначала Ширяев находился в Черкесске, а потом переехал в станицу Геймановскую Тбилисского района. Но 27 декабря мужчину доставили в военную комендатуру в Армавире.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Юрия Ширяева признали виновным по статье “Неявка без уважительных причин на службу, совершенная военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации”. Мужчине назначили 5 лет 3 месяца тюрьмы общего режима.