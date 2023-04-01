Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Сочи с 1 апреля

В Сочи с 1 апреля подорожает стоимость проезда

В Сочи с 1 апреля подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на маршрутах №7, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98 стоимость проезда в дневное время суток составит 36 рублей, а по «ночному» тарифу — 40 рублей. На автобусе №44 придется заплатить 34 рубля, а ночью - 48.

Стоимость проезда на автобусе №48 зависит от тарифного участка. Так, на маршрутах «4-я горбольница — МТЦ Спутник», «МТЦ Спутник — улица Дарвина» вы заплатите 36 рублей, а на участке «4-я горбольница — улица Дарвина» — 72 рубля.