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НовостиКарта Кубани1 апреля 2023 7:11

Студенты из Анапы создадут свою линейку вина

Все периоды производства и авторство будут содержаться в QR-коде на контрэтикетке бутылок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Студенты смогут выполнить все основные технологические операции производства вин.

Студенты смогут выполнить все основные технологические операции производства вин.

Студенты Анапского сельхозтехникума создадут свою линейку вина. К слову, 20 человек из учебного заведения работают в тесном сотрудничестве с компанией по производству вина.

- Все периоды производства и авторство будут содержаться в QR-коде на контрэтикетке бутылок. Пройдя по ссылке, каждый участник сможет вспомнить всю историю создания продукта, – сообщил директор техникума Иван Чернышов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, студенты смогут выполнить все основные технологические операции производства вин. Каждый из стажеров будет работать под руководством опытных наставников. Кстати, ребята сами будут выбирать сорт винограда, перерабатывать его и даже разливать готовый продукт в бутылки.