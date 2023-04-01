Студенты из Анапы создадут свою линейку вина

Студенты смогут выполнить все основные технологические операции производства вин.

Студенты Анапского сельхозтехникума создадут свою линейку вина. К слову, 20 человек из учебного заведения работают в тесном сотрудничестве с компанией по производству вина.

- Все периоды производства и авторство будут содержаться в QR-коде на контрэтикетке бутылок. Пройдя по ссылке, каждый участник сможет вспомнить всю историю создания продукта, – сообщил директор техникума Иван Чернышов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, студенты смогут выполнить все основные технологические операции производства вин. Каждый из стажеров будет работать под руководством опытных наставников. Кстати, ребята сами будут выбирать сорт винограда, перерабатывать его и даже разливать готовый продукт в бутылки.