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НовостиОбщество1 апреля 2023 7:21

В Славянском районе Кубани благоустройство парка завершили на 30%

Работы выполняются по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Территория нового парка - свыше 10 тысяч квадратных метров.

Территория нового парка - свыше 10 тысяч квадратных метров.

В Славянском районе Кубани благоустраивают парк в хуторе Беликов. Работы выполняются по нацпроекту. В настоящее время парк благоустроили на 30%.

- Территория нового парка - свыше 10 тысяч квадратных метров. Уверен, жители всех возрастов и интересов после завершения строительства смогут оценить обновленное пространство, его удобство и функциональную насыщенность, – рассказал врио ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, рабочие приступили к реконструкции сельского клуба в Гвардейском переулке. На детской площадке специалисты уже постелили современное покрытие и начали заливать спортивно-игровую зону.