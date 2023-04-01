В Сочи выявили 149 самостроев с начала года

Очередной самострой мониторинговая группа обнаружила в Адлерском районе.

В Сочи продолжается работа по выявлению незаконных объектов строительства. Очередной самострой мониторинговая группа обнаружила в Адлерском районе.

- На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0401008:513 возвели трехэтажный объект, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, изначально собственник указывал, что дом будет высотой в два этажа. Однако объект построили с отклонением от согласованных администрацией Сочи параметров. Документы о нарушении готовятся для передачи в суд.

К слову, с начала года на курорте выявили 149 самостроев. По каждому нарушению ведутся судебные разбирательства.