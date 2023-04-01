Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 апреля 2023 8:12

Три человека погибли в ДТП на Кубани

Авария произошла на автодороге Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
63- летний житель Крымска на Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения

63- летний житель Крымска на Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения

1 апреля в 05:40 часов на автодороге Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк произошло смертельное ДТП. В аварии погибли три человека. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельства произошедшего.

- 63- летний житель Крымска на Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным «МАН» с полуприцепом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из-за удара грузовик вылетел на припаркованный на обочине Volvo с прицепом. Hyundai Accent также снесло с автодороги.

На месте ДТП погибли водитель легковушки и два его пассажира - мужчины 51 и 29 лет.