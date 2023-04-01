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НовостиОбщество1 апреля 2023 8:48

Улицы Моряков и Маяковского в Сочи отремонтируют до 20 апреля

Работы выполняются по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Проезжую часть отремонтируют до 20 апреля.

Проезжую часть отремонтируют до 20 апреля.

В Сочи продолжается ремонт дорог. На этот раз к работам по нацпроекту приступили в Лазаревском районе. Здесь ремонтируют проезжую часть на двух соседних улицах - Моряков и Маяковского.

- На рабочем объезде осмотрел ход работ, пообщался с местными жителями. Полотно обновляем по поручению сочинцев. И сейчас совместно контролируем его качество на всех этапах, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ремонт дорог планируют завершить досрочно. Проезжую часть отремонтируют до 20 апреля.