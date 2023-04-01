На Кубани выявили 217 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Самому младшему пациенту – 1 месяц, старшему – 112 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани зафиксировали 217 новых случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Коронавирус выявили у 133 женщин и 84 мужчин. Среди заболевших 11 детей.

- Самому младшему пациенту – 1 месяц, старшему – 112 лет, - сообщили в пресс-службе оперштаба по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодаре COVID-19 выявили у 76 местных жителей, в Тихорецком районе – 21, в Кореновском – 13, в Новороссийске и Сочи – по 10, в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах – по 7, в Лабинском, Тимашевском и Успенском – по 6.

По пять новых пациентов с коронавирусом в Ейском и Тбилисском районах – по пятеро заболевших, в Анапе, Армавире, Апшеронском, Динском, Каневском районах – по четверо, в Геленджике, Курганинском, Мостовском, Туапсинском районах – по трое. COVID-19 также обнаружили у двух человек в Калининском, Крыловском, Новопокровском, Северском районах. По одному новому случаю заражения в Выселковском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском и Славянском районах.