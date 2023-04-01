В Изумрудном сквере Краснодара обустроят зону для дрессировки собак

В свое время на этом месте хотели построить жилой комплекс

В Краснодаре начали благоустраивать сквер Изумрудный. Зона для отдыха появится рядом с улицами 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе. В сквере высадят более 550 деревьев, 15 тысяч различных кустарникова и не менее 24 тысяч многолетников. К слову, для ухода за растениями установят специальную систему автополива.

- В свое время на этом месте хотели построить жилой комплекс, но мы отстояли участок. И из пустыря сделаем настоящий оазис с современными площадками. Не забудем и про прилегающие территории, - написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в сквере планируют выделить зону для дрессировки и выгула собак.