Все присутствующие возложили венки и цветы к могилам погибших в Приднестровье и Абхазии казаков.

Казаки провели Приднестровские поминовения в Краснодаре. Панихиду отслужил войсковой священник Иоанн Гармаш. Все присутствующие возложили венки и цветы к могилам погибших в Приднестровье и Абхазии казаков.

- Кубанское казачье войско всегда будет помнить и чтить память героически погибших боевых товарищей и братьев, - заявил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в мероприятии участвовали более 100 казаков Екатеринодарского казачьего отдела. Память почтили бойцы, которые служили в Приднестровье. Также возложили цветы представители духовенства и вдовы погибших казаков-добровольцев.