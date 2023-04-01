В Краснодаре за 4 года обещают закупить больше 100 трамваев и построить депо

Трамваев будет больше Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Краснодаре до 2027 года обещают проложить более 70 км новых трамвайных путей, закупить больше 100 трамваев и построить депо. Эти вопросы развития электротранспорта в краевой столице обсуждались с участием запреда Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

- В рамках заключенных концессий Краснодарский край выстроил и уже проделал большую работу. В ближайшее время регион приступит к строительству, - заявил Дмитрий Григоренко.

Развитие городского электротранспорта в Краснодаре предусмотрено федеральным проектом. Помимо стройки новых трамвайных путей в планах запустить современные электробусы, для которых необходимы зарядные станции и современные депо.

Губернатор Кубани назвал развитие общественного транспорта в Краснодаре на электрическом ходу стратегически важной для столицы региона задачей.

- Краснодар является одним из самых быстро растущих городов России. Дороги города не справляются с потоком машин. И эта программа позволит их разгрузить, - добавил глава региона Вениамин Кондратьев.

Трамваи в Краснодаре в год перевозят более 70 млн человек. В 2019 году в городе впервые за 20 лет проложили новую трамвайную ветку по улице Московской.