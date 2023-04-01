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НовостиОбщество1 апреля 2023 15:41

В сочинском розарии высадят самшит

Тысячу кустов самшита привезли в парк "Ривьера"
Ева МУР

В сочинском розарии высадят самшит. Тысячу кустов привезли в парк "Ривьера".

Напомним, самшит - одно из древнейших растений, произрастающих в Сочи. Однако несколько лет назад столетняя роща в Сочинском национальном парке была полностью уничтожена вредителем, завезенным во время подготовки к Олимпиаде. Бабочку не смогли уничтожить, но решено было возрождать самшит.

Из-за того, что самшит растет очень медленно, на полное восстановление могут уйти сотни лет. На Кубани открылся питомник по сохранению генного материала самшита. На Кубани создали питомник для этого уникального растения.