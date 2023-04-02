На Кубани отмечают День единения народов России и Беларуси. Фото: t.me/kondratyevvi

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем единения народов России и Беларуси. Традиционно праздник отмечается 2 апреля. Его установили в 1996 году.

- Нас связывает многовековая дружба. Но для Кубани республика и ее регионы — не просто соседи. Между нами установились крепкие гуманитарные и торговые связи. Мы взаимодействуем в области экспорта, сельхозтехники, общественного транспорта. Также продовольственных и промышленных товаров, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что в будущем будут достигнуты намеченные цели и реализуются все взаимовыгодные проекты.