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НовостиОбщество2 апреля 2023 6:25

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем единения народов России и Беларуси

Традиционно праздник отмечается 2 апреля
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани отмечают День единения народов России и Беларуси. Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани отмечают День единения народов России и Беларуси. Фото: t.me/kondratyevvi

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем единения народов России и Беларуси. Традиционно праздник отмечается 2 апреля. Его установили в 1996 году.

- Нас связывает многовековая дружба. Но для Кубани республика и ее регионы — не просто соседи. Между нами установились крепкие гуманитарные и торговые связи. Мы взаимодействуем в области экспорта, сельхозтехники, общественного транспорта. Также продовольственных и промышленных товаров, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что в будущем будут достигнуты намеченные цели и реализуются все взаимовыгодные проекты.