Инноваторы из Курганинска создают робота-аватара для исследований космоса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Курганинском районе Кубани студенты и школьники создают робота для исследований космоса. Устройство представляет собой кисть с блоком управления. Оно работает за счет напряжения человеческих мышц. Кроме того, им можно управлять с Земли.

- Мы хотим объединить несколько разработок в одну конструкцию. Так получится многофункциональное устройство. Для космической индустрии наш прибор станет испытательным стендом. Школьники и студенты могли отрабатывать алгоритмы управления подобными аппаратами, - сообщил директор Центра «Перспектива» Кирилл Попко.

Уточняется, что сейчас система управления робота проходит испытания. Ее показывают на выставочных площадках.

Конструкцию разработали в Центре молодежного инновационного творчества «Перспектива».