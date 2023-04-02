На Кубани выявили 186 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 186 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 108 женщин и 78 мужчин. Из них 25 детей.

- В Краснодаре выявили 61 случай. В Горячем Ключе – 13. В Армавире заболело 11 человек. В Ейском и Тихорецком районах – по 10. В Новороссийске и Староминском районе – по 9 инфицированных. В Северском – 8 в. В Сочи – 7, в Лабинском – 6. В Белореченском, Абинском и Кореновском районах – по 4 положительных результата, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По 3 заболевших в Геленджике, Славянском, Тбилисском и Красноармейском районых. По 2 новых пациента в Анапе, Приморско-Ахтарском, Крымском, Успенском и Тимашевском районах. В Динском, Калининском, Выселковском, Отрадненском, Гулькевичском, Новокубанском, Павловском и Темрюкском выявили по 1 человеку.