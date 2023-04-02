В станице Платнировская сгорело два дома. Фото: t.me/mchs_kuban

В Кореновском районе Кубани сгорело два дома и две хозяйственных постройки. Пожар произошел в станице Платнировская на улице Красная. Огонь разгорелся на площади 200 м2.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Кореновского пожарно-спасательного гарнизона в 11:21. По прибытию к месту одно звено газодымозащитной службы провело разведку, - сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

Всего от МЧС России к ликвидации пожара привлекалось 34 человека личного состава и 11 единиц техники.