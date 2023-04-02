Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 апреля 2023 10:19

В Кореновском районе Кубани сгорело два дома

Площадь пожара составила 200 м2
Мария ЧАЛАЯ
В станице Платнировская сгорело два дома. Фото: t.me/mchs_kuban

В станице Платнировская сгорело два дома. Фото: t.me/mchs_kuban

В Кореновском районе Кубани сгорело два дома и две хозяйственных постройки. Пожар произошел в станице Платнировская на улице Красная. Огонь разгорелся на площади 200 м2.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Кореновского пожарно-спасательного гарнизона в 11:21. По прибытию к месту одно звено газодымозащитной службы провело разведку, - сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

Всего от МЧС России к ликвидации пожара привлекалось 34 человека личного состава и 11 единиц техники.