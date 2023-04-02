Жители Усть-Лабинского района Кубани могут провериться на заболевание раком 3 апреля

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Врачи краевого клинического онкодиспансера приедут в Усть-Лабинский район. Они проведут осмотр пациентов 3 апреля в рамках краевого проекта «Кубань против рака».

- Диагностика позволяет заподозрить злокачественные новообразования уже на ранней стадии. Тогда пациента направляют на углубленную диагностику. После начинают своевременное лечение. На первой стадии полностью излечиваются более 90 процентов онкобольных, - сообщил главный врач краевого онкологического диспансера №1 Роман Мурашко.

Уточняется, что прием пройдет в станице Ладожской в филиале районной больницы. Для посещения врачей необходимо предварительно записаться в регистратуре местной поликлиники.