В Краснодарском крае открыли православный фестиваль. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани открыли православный фестиваль «Вербная неделя в Екатеринодаре 2023». Мероприятие началось с торжественного молебна, который провели перед чтимой Владимирской иконой Божией Матери. Ее привезли из станицы Пластуновской.

- Выставка-форум носит просветительский характер. Ее проводят в рамках празднования десятилетия с момента учреждения Кубанской митрополии. За это время были созданы духовные объединения и открыты новые приходы. Выставка познакомит с деятельностью православной церкви на Кубани, - сообщил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

В выставке-ярмарке поучаствуют представители разных городов России, Израиля, Греции и Молдавии. Ремесленники и представители более 100 храмов со всей России покажут свою продукцию. Кроме того, священники проведут лекции-беседы и мастер-классы. Также выступят творческие православные коллективы.