В Краснодаре по нацпроекту отремонтируют всю улицу Айвазовского

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В Краснодаре улицу Айвазовского отремонтируют от Ставропольской до Новой. На участке в 1,6 км заменят дорожное полотно, бордюры и отремонтируют тротуары.

- Эта улица с большим трафиком, она должна быть в надлежащем состоянии. Через нее автомобилисты выезжают на Ставропольскую, в район Кубанского государственного университета, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По нацпроекту также работы продолжаются на улицах Таманская, Спортивная, Кавказская, Первомайская, Думенко, Толбухина, Димитрова, Братьев Дроздовых, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина, Дзержинского и в станице Елизаветинской на улице Шевченко.